¡Aparece chef mexicano!

La situación encendió las alarmas, incluso llegando a emitirse un boletín del Ministerio Público

 

Panamá. El chef mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga (41 años), quien había sido reportado como desaparecido en Coclé, apareció sano y salvo, confirmaron fuentes oficiales este jueves.

Estrada, radicado en Panamá desde hace varios años y trabajador en una reconocida cadena de resorts de la provincia, había sido reportado como desaparecido tras casi dos semanas sin contacto con su familia.

La situación encendió las alarmas, incluso llegando a emitirse un boletín del Ministerio Público solicitando información ciudadana para dar con su paradero.

No se han dado mayores detalles sobre dónde estuvo ni las causas de su ausencia.

