APEDE exige aprobar ya la Ley Anticorrupción

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) pidió a los diputados de la Asamblea Nacional no seguir postergando la discusión del Proyecto de Ley 291, conocido como la Ley General Anticorrupción, una norma que —según el gremio— puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el país.

“La lucha contra la corrupción no puede seguir esperando”, enfatizó Giulia De Sanctis, presidenta de la organización, al recordar que la impunidad y la falta de herramientas legales han permitido que muchos casos de alto perfil queden en nada.

La APEDE aseguró que el proyecto no es una simple reforma penal, sino una propuesta que moderniza la justicia, fortalece la autonomía del Ministerio Público y amplía los plazos de prescripción, todo bajo el control de los jueces para garantizar el debido proceso.

Según De Sanctis, sin transparencia no hay desarrollo y sin justicia no hay confianza. Señaló que Panamá ha caído en los rankings internacionales: en el Índice de Percepción de la Corrupción, el país apenas alcanzó 33 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 114 de 180 naciones.

Agregó que esta situación afecta la economía y la inversión, ya que las calificadoras internacionales castigan la falta de institucionalidad, lo que encarece el crédito y reduce la llegada de capital extranjero.

“Podemos tener finanzas ordenadas, pero si la justicia no actúa con independencia, el país se vuelve menos atractivo”, recalcó.

La dirigente insistió en que Panamá necesita auditorías independientes, trazabilidad digital del gasto y sistemas de denuncia seguros, para cerrar los espacios de discrecionalidad que tanto daño le han hecho al país.

APEDE pidió a los diputados no dejar que la Ley Anticorrupción quede sepultada entre excusas políticas, y llamó al sector privado a comprometerse también con la transparencia y la ética.

“Este es el momento de demostrar que Panamá puede cambiar. La confianza no se decreta, se construye con hechos”, concluyó De Sanctis.