05/1/26

APIMPA respalda decisión del Ejecutivo de autorizar la exportación del material rocoso de la mina

Por: Redacción Crítica -

La Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA) celebra y respalda el reciente anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien durante su mensaje a la nación informó sobre la autorización para que se procese el material rocoso existente en el área del proyecto minero.

De acuerdo con APIMPA, esta medida no solo representa una decisión estratégica para impulsar la economía, sino también una esperanza real para miles de panameños que dependen directa e indirectamente de esta actividad productiva.

La asociación señala que, durante los últimos meses, numerosas familias han enfrentado momentos de incertidumbre, pérdida de ingresos y oportunidades laborales. Por ello, este anuncio significa alivio y una oportunidad tangible para recuperar el bienestar y la dignidad del trabajo.

"APIMPA valora la sensibilidad del Gobierno Nacional al escuchar las necesidades del país y adoptar decisiones orientadas a generar empleo, dinamizar la economía y recuperar la confianza al sector productivo", reza el comunicado.

APIMPA está conformada por más de 400 proveedores panameños, entre pequeñas, medianas y grandes empresas establecidas en todo el territorio nacional. Este sector empresarial, compuesto mayormente por panameños comprometidos, caracterizados por su resiliencia, su capacidad técnica y su profundo sentido de responsabilidad social.

La asociación se declara lista para apoyar este proceso y aportar soluciones concretas que impacten positivamente en la vida de las personas.

Los proveedores representados por APIMPA promueven, además, principios de economía circular, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento de encadenamientos productivos locales, contribuyendo así a oportunidades que se traducen en desarrollo humano, bienestar social y progreso sostenible para Panamá.

Más allá de la reactivación económica, APIMPA destaca que esta medida simboliza esperanza para quienes necesitan empleo, tranquilidad para los hogares y oportunidades para avanzar.

"Los más de 400 proveedores panameños están comprometidos con nuestro país y preparados para apoyar con responsabilidad, profesionalismo y un profundo compromiso humano. APIMPA reitera su disposición de continuar colaborando de manera cercana con las autoridades, el sector productivo y todos los actores involucrados, siempre priorizando el bienestar de las familias, la estabilidad laboral y el desarrollo integral de Panamá", recalcan.

