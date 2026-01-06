Nacional - 06/1/26 - 12:00 AM

Hernández continúa con reuniones con empresas transitorias para determinar rutas y logística

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, explicó cómo avanzan los operativos de limpieza en el distrito y señaló que hoy las empresas que estarán a cargo de forma transitoria realizarán un recorrido por distintos puntos.

Hernández reiteró que desde este 19 de enero, tres empresas asumirán el servicio, que fue dividido en tres zonas, según su realidad urbana y geográfica, con el objetivo de poner orden a un problema que lleva 25 años.

La alcaldesa detalló que el distrito fue dividido en zona roja, azul y verde.

“Cada una de estas zonas fue estudiada y tiene sus propias particularidades urbanas y geográficas; sabemos que tenemos una zona que tiene bastantes veredas y una zona que tiene mucho comercio y otra que es solo residentes, entonces hay una respuesta para cada una de estas zonas y van a venir tres empresas para cada una de ellas”, expresó.

Además, informó que ya tuvo una primera reunión con las empresas y concejales de cada zona. Y que hoy las reuniones y las mesas técnicas continuarán junto a un recorrido por diferentes puntos.

Por otro lado, la alcaldesa dijo que desde el mes de noviembre, Revisalud, la actual empresa, bajó la frecuencia de recolección, provocando que el problema creciera.

"Diciembre es el mes donde se genera más basura y aun así la empresa prácticamente saltó del banco antes de que terminara el contrato", manifestó la funcionaria a Telemetro Reporta.

Por otro lado, Hernández pidió el apoyo a la población y pidió no entrar los residuos a desconocidos y pagar la tasa, que es de $4 mensuales.

“Necesitamos contar con la colaboración de los habitantes de San Miguelito”, añadió.

Hasta el 18 de enero, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) apoyará al distrito en la recolección de desechos y residuos, tras la instrucción del presidente José Raúl Mulino, para evitar una crisis sanitaria.

Los operativos se realizan de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

