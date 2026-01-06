Ifarhu prevé último pago del Pase-U para finales de enero

El tercer pago del PASE-U está programado para las finales del mes de enero, informó el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy.

Señaló que el desembolso se dará una vez concluya el proceso de refrendo correspondiente al cierre fiscal.

"Prácticamente todo, porque con el cierre fiscal, nosotros estamos pasando el proceso de refrendo y eso es lo que nos va a permitir poder iniciar el pago. El tercer pago del Pase-U lo estamos programando o proyectando a finales del mes de enero e iniciar ese pago", dijo.

Señaló que la entidad estará haciendo los anuncios pertinentes, para que todos manejen el cronograma.

Sobre los créditos educativos, detalló que estos se habilitarán desde el 5 de enero, con un presupuesto de $12 millones.

Por otro lado, comunicó que en los próximos días se anunciará el Concurso General de Becas, cuya postulación será vía web.