Meduca: Ciencias sociales, la materia con más reprobados

Unos 24,600 estudiantes están inscritos en el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), que desarrolla el Ministerio de Educación en todo el país, informó el director general de Educación, Edwin Gordón.

“Tenemos aproximadamente 24,680 estudiantes inscritos en las 16 regiones educativas y 86 centros educativos a nivel nacional”, expresó Gordón.

De acuerdo con el funcionario, este año una de las materias con mayor inscripción son las de ciencias sociales.

“Nos sorprendió eso (materias con fracasos), que no es ni física ni matemática, sino las ciencias sociales, por lo que vamos a hacer un estudio para saber qué está pasando y conocer cuál es el resultado del porqué estas materias son las que marcaron los índices más altos”, expresó Gordón.

Por otro lado, destacó que en Panamá Oeste es donde hay más alumnos realizando reválidas.

De acuerdo con el Meduca, las clases de PRAE finalizarán el 6 de febrero del 2026.