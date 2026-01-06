Nacional - 06/1/26 - 12:00 AM

Meduca: Ciencias sociales, la materia con más reprobados

Por: Redacción Crítica -

Unos 24,600 estudiantes están inscritos en el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), que desarrolla el Ministerio de Educación en todo el país, informó el director general de Educación, Edwin Gordón.

“Tenemos aproximadamente 24,680 estudiantes inscritos en las 16 regiones educativas y 86 centros educativos a nivel nacional”, expresó Gordón.

De acuerdo con el funcionario, este año una de las materias con mayor inscripción son las de ciencias sociales.

“Nos sorprendió eso (materias con fracasos), que no es ni física ni matemática, sino las ciencias sociales, por lo que vamos a hacer un estudio para saber qué está pasando y conocer cuál es el resultado del porqué estas materias son las que marcaron los índices más altos”, expresó Gordón.

Por otro lado, destacó que en Panamá Oeste es donde hay más alumnos realizando reválidas.

De acuerdo con el Meduca, las clases de PRAE finalizarán el 6 de febrero del 2026.

Te puede interesar

Ifarhu prevé último pago del Pase-U para finales de enero

Ifarhu prevé último pago del Pase-U para finales de enero

 Enero 06, 2026
Hernández continúa con reuniones con empresas transitorias para determinar rutas y logística

Hernández continúa con reuniones con empresas transitorias para determinar rutas y logística

 Enero 06, 2026
Impulsan un diálogo regional entre mandatarios de la región

Impulsan un diálogo regional entre mandatarios de la región

 Enero 06, 2026
Meduca: Ciencias sociales, la materia con más reprobados

Meduca: Ciencias sociales, la materia con más reprobados

 Enero 06, 2026
Panamá pide a la ONU una transición democrática y que asuma el poder González Urrutia

Panamá pide a la ONU una transición democrática y que asuma el poder González Urrutia

 Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar
Amenazas de muerte y abandono: Siniestra trama de privación de libertad en Naos

Amenazas de muerte y abandono: Siniestra trama de privación de libertad en Naos