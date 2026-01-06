Nacional - 06/1/26 - 12:00 AM

Impulsan un diálogo regional entre mandatarios de la región

Por: Redacción Crítica -

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una conversación por vía telefónica con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en la que coincidieron en que es necesario realizar, en el corto plazo, una conversación entre los mandatarios de la región sobre una transición democrática en Venezuela.

Durante su diálogo, los presidentes reconocieron la importancia de un proceso ordenado y que sean los venezolanos quienes decidan el futuro de su país.

Además, reiteraron que el proceso debe incluir en sus inicios el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos.

En la charla, el mandatario panameño resaltó que durante la crisis en Venezuela, Panamá ha sufrido parte de la catástrofe humanitaria por la migración irregular por sus fronteras, donde más del 90% de las personas registradas eran venezolanas.

A partir de la fecha, las cancillerías de ambos países coordinan una conversación de manera virtual entre los presidentes de la región que acepten participar.

