Nacional - 27/11/25 - 12:00 AM

Aprueban traslados de partidas por $16.9 millones

Por: Redacción Crítica -

Traslados de partidas por un monto total de $16.9 millones fueron aprobados ayer por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la Asamblea, al Ministerio de Obras Públicas (MOP) le fueron avalados diez traslados de partidas que alcanzan $10.1 millones.

Iván De Ycaza, viceministro de esta cartera, quien fue el encargado de sustentar estas partidas, explicó que los dineros serán utilizados para financiar proyectos de rehabilitación de calles y caminos en Bocas del Toro; en Antón y Penonomé, provincia de Coclé; además del distrito de Alanje, en Chiriquí.

Además, al MOP se le incluyó una partida de $2.5 millones destinada al servicio de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, infraestructura y vialidad de la Cinta Costera 1 y 2. Y 1.6 millones de dólares para el servicio de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, infraestructura y vialidad de la Cinta Costera 3.

En cuanto al Metro de Panamá, se le aprobó tres traslados de partidas por la suma de 5 millones de dólares.

Estos fondos serían utilizados, principalmente, para el mantenimiento de sistemas críticos en la Línea 2 del Metro, como el de energía, el sistema de señalización ferroviaria y los trenes; para la operación segura y eficiente de esta línea que moviliza a 180 mil usuarios diariamente, explicó el director general del Metro de Panamá, César Pinzón.

Te puede interesar

Diseña “El avión de la Sele” 2026 y gana buco premios

Diseña “El avión de la Sele” 2026 y gana buco premios

 Noviembre 26, 2025
Asamblea suelta $10 millones para que el MOP salde cuentas pendientes

Asamblea suelta $10 millones para que el MOP salde cuentas pendientes

 Noviembre 26, 2025
Arranca la venta navideña: 38 mil arbolitos tocan puerto y pasan filtro

Arranca la venta navideña: 38 mil arbolitos tocan puerto y pasan filtro

 Noviembre 26, 2025
¡Aprieten! Aumenta la gasolina a partir del 28

¡Aprieten! Aumenta la gasolina a partir del 28

Noviembre 26, 2025
“Capacítate en tu Barrio” impulsa a más de mil panameños hacia el futuro

“Capacítate en tu Barrio” impulsa a más de mil panameños hacia el futuro

 Noviembre 26, 2025

Mientras que al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud se le dio un traslado de $1.3 millón para aumentar los recursos correspondientes en los gastos para la construcción de la primera etapa del Campus Gorgas.

Cabe destacar que la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Eduardo Vásquez, que se encuentra en sesión permanente, se declaró en receso hasta el próximo lunes, donde continuará con la evaluación de estos traslados a distintas entidades.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí