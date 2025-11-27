Aprueban traslados de partidas por $16.9 millones

Traslados de partidas por un monto total de $16.9 millones fueron aprobados ayer por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la Asamblea, al Ministerio de Obras Públicas (MOP) le fueron avalados diez traslados de partidas que alcanzan $10.1 millones.

Iván De Ycaza, viceministro de esta cartera, quien fue el encargado de sustentar estas partidas, explicó que los dineros serán utilizados para financiar proyectos de rehabilitación de calles y caminos en Bocas del Toro; en Antón y Penonomé, provincia de Coclé; además del distrito de Alanje, en Chiriquí.

Además, al MOP se le incluyó una partida de $2.5 millones destinada al servicio de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, infraestructura y vialidad de la Cinta Costera 1 y 2. Y 1.6 millones de dólares para el servicio de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, infraestructura y vialidad de la Cinta Costera 3.

En cuanto al Metro de Panamá, se le aprobó tres traslados de partidas por la suma de 5 millones de dólares.

Estos fondos serían utilizados, principalmente, para el mantenimiento de sistemas críticos en la Línea 2 del Metro, como el de energía, el sistema de señalización ferroviaria y los trenes; para la operación segura y eficiente de esta línea que moviliza a 180 mil usuarios diariamente, explicó el director general del Metro de Panamá, César Pinzón.

Mientras que al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud se le dio un traslado de $1.3 millón para aumentar los recursos correspondientes en los gastos para la construcción de la primera etapa del Campus Gorgas.

Cabe destacar que la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Eduardo Vásquez, que se encuentra en sesión permanente, se declaró en receso hasta el próximo lunes, donde continuará con la evaluación de estos traslados a distintas entidades.