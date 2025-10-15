Arbitrajes y regalías: Moltó rindió cuentas sobre la mina

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, compareció ayer ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional para responder 17 preguntas del cuestionario sobre la mina de cobre de Donoso, en la provincia de Colón, los procesos de arbitrajes y otros temas.

Durante su comparecencia, Moltó se refirió a los arbitrajes internacionales. Destacó que se presentaron cuatro arbitrajes; de estos, tres están suspendidos por acuerdo entre las partes y uno fue desistido de manera definitiva, evitando reclamaciones millonarias contra el Estado.

El proceso total de esos procesos superaba los 29 mil millones de dólares.

En cuanto al concentrado de cobre almacenado en la mina de Donoso, explicó que una auditoría independiente certificó, en diciembre de 2024, un total de 128,017.70 toneladas métricas.

Destacó que el concentrado se exportó entre junio y julio de 2025 bajo estricta supervisión del Estado y conforme al Plan de Gestión Segura (PGS), evitando riesgos ambientales por almacenamiento prolongado.

Enfatizó que las regalías por esta exportación no han sido cobradas ni calculadas.

“En este momento, hemos exigido a la empresa la entrega de la documentación e información comercial correspondiente ante el ministerio para permitir el cálculo, verificación y posterior cobro de las regalías por parte del Estado panameño”, expresó Moltó.

Por otro lado, mencionó que el MICI y MiAmbiente trabajaron conjuntamente para supervisar los más de 300 compromisos de estudio de impacto ambiental.

Moltó reiteró que todas las acciones en la mina de cobre se enmarcaron en el Plan de Preservación de Gestión Segura (PGS), aprobado por la resolución en mayo de 2025. Señaló que este plan no reactivará la minería ni permite nuevas extracciones, sino que busca garantizar la estabilidad física y química de las instalaciones, prevenir daños ambientales y proteger a las comunidades vecinas.

“Son medias estrictamente transitorias y bajo supervisión estatal permanente”, dijo el ministro.

En cuanto a las actividades como el encendido de la planta termoeléctrica, aclaró que responden a requerimientos técnicos del PGS y no implican operaciones mineras.