Arranca el conteo para los Juegos Suramericanos de la Juventud

El conteo regresivo de 219 días para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 ya inició. El evento se desarrollará del 12 al 25 de abril de 2026, reuniendo a más de 2,000 jóvenes atletas de 17 naciones, quienes competirán por el oro en 23 disciplinas y 30 modalidades deportivas.

En un acto en el Parque Urracá, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto a la presidenta del Comité Olímpico, Damaris Young, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y el alcalde Mayer Mizrachi, desvelaron el reloj que marca la cuenta regresiva para este evento histórico.

El ministro Orillac resaltó que esta justa internacional no solo representa un reto organizativo, sino también un impulso para la juventud panameña: “La mayor motivación para un atleta es representar a su país en casa”, dijo, destacando que el evento traerá grandes glorias deportivas para Panamá.

Los juegos tendrán un impacto económico estimado en B/.75 millones, con la participación de 2 mil atletas y 750 oficiales durante 13 días de competencia. Además, será la primera vez que estos juegos se celebran en Centroamérica, lo que amplió la participación a delegaciones de 17 países.

Las competencias se realizarán en escenarios emblemáticos como la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la Arena Roberto Durán, el Campo de Tiro con Arco, el Estadio Emilio Royo, así como el Centro de Alto Rendimiento, el Club de Golf Santa María y la Cinta Costera.