Arranca la seguridad en ríos, playas y carreteras hasta Semana Santa

El operativo Guardianes 2026 arrancó este martes 30 de diciembre y se va a mantener durante toda la temporada de verano, sin apagarse cuando pasen las fiestas de diciembre. Esto sigue en carnavales y también en Semana Santa.

Es un trabajo en bloque. Sinaproc, Bomberos, Policía, Senan, Senafront, ATTT y la Autoridad Marítima están en la misma sintonía para brindar seguridad para evitar fallecidos. accidentes y tragedias cuando la gente sale en masa a playas, ríos, senderos y carreteras.

En total son más de 168 puntos de cobertura a nivel nacional. Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y otras provincias turísticas están en la lista prioritaria.

En los senderos habrá presencia en horario fijo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y fuera de ese tiempo la recomendación es clara: no meterse.

Las playas estarán marcadas con banderas. Verde si se puede nadar, amarilla si hay que tener cuidado, roja si no se entra y naranja cuando el guardavida ya no cubre más allá. No es adorno, es aviso. Ignorar eso es buscar problemas.

Sinaproc indicó que no hay forma de poner un agente en cada esquina del país. Por eso el llamado va directo a la gente. Hay alerta por lluvias, corrientes fuertes y cambios rápidos en el clima. El verano no siempre es seco, y ahí es donde muchos se confían.

Los Bomberos, además de playas y ríos, estarán atentos a los incendios de masa vegetal y quema de basura, un problema que cada verano se dispara. Más de 500 unidades estarán activas, apoyadas por grupos comunitarios capacitados.

En la calle, la ATTT y la Policía Nacional reforzarán los operativos de tránsito, con inversión de carriles cuando sea necesario. Manejar apurado o borracho sigue siendo una de las principales causas de tragedias en estas fechas.

En fronteras y costas, el refuerzo es fuerte. Senafront puso más de mil agentes en zonas limítrofes y áreas rurales. Senan activó más de 2,700 unidades para vigilancia aérea, marítima y en tierra. Y la Autoridad Marítima avisó que no habrá relajo con los chalecos salvavidas.

La primera línea de seguridad es la gente misma. El Estado acompaña, vigila y responde, pero la imprudencia no la para ningún uniforme.