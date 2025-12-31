Nacional - 31/12/25 - 12:00 AM

Gobierno realiza el primer aporte a la Caja de Seguro Social

Por: Maricamen Camargo mcamargo@epasa.com -

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino realizó este martes el primer aporte por la suma de 966 millones de dólares a la Caja de Seguro Social (CSS) en cumplimiento de la Ley 462 que instauró las reformas en marzo de este 2025.

“Hemos realizado el primer aporte de 966 millones de balboas a la Caja de Seguro Social para el año fiscal 2025, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 462”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El desembolso responde a lo establecido en el Artículo 156 del Texto Único de la Ley 51, modificado por la Ley 462, que dispone cubrir el déficit actuarial del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La norma fija estos portes con cargo al Presupuesto General del Estado como un mecanismo para garantizar la continuidad del sistema.

De acuerdo con la Caja de Seguro Social, el objetivo del aporte es fortalecer el equilibrio financiero del programa IVM, mejorar su proyección y dar mayor certeza a pensionados, jubilados y asegurados, encaminado a preservar la viabilidad del sistema de seguridad social panameño.

“Con esfuerzo y disciplina cumplimos con los recursos para garantizar las pensiones de hoy y del mañana”, dijo el mandatario al momento de anunciar el aporte.

El mandatario destaca que el aporte consolida la institución, “haciéndola más sólida, fuerte y sostenible a lo largo del tiempo”.

