Director de Sinaproc: La vaina era reparar, no demoler el monumento

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Omar Smith, señaló que, tras una evaluación en el monumento chino, ubicado en el Mirador del Puente de Las Américas, la recomendación fue su reparación, no la demolición de la estructura.

“La recomendación fue reparación y no fue demolición”, señaló el Smith este martes a los medios de comunicación.

Reiteró que la estructura principal se mantenía funcional, incluyendo columnas y otros elementos de soporte.

Explicó que el monumento, que se demolió la noche del viernes 27 de diciembre por orden de la Alcaldía de Arraiján, estaba compuesto por tres estructuras, de las cuales solo una presentaba afectaciones visibles, mientras que las otras dos no mostraban daños apreciables ni observables durante la inspección.

Smith dijo que el primer reporte fue recibido en junio, a través de un aviso ciudadano, y posteriormente se registró una solicitud formal por parte de la Alcaldía de Arraiján. Como medida preventiva, se procedió a delimitar el área con cintas perimetrales.

