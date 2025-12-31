Impulsarán nueva reglamentación arbórea para evitar apagones

El 90% de los bajones o fallas eléctricas que ocurren en el país, de acuerdo con el ingeniero Antonio Clement, director general de la Oficina de Electrificación Rural (OER), se deben a la mala ubicación de los árboles, una situación que incluso ha causado la muerte de personas y animales; por ello, apoya que se discuta en la Asamblea Nacional la iniciativa que busca regular la siembra de especies arbóreas bajo estas conexiones.

Mencionó que, en los primeros meses del 2026, insistirán para que la propuesta continúe su discusión en el Legislativo con el objetivo de que se establezcan nuevos parámetros de siembra a nivel nacional que no perjudiquen ni pongan en riesgo la vida de terceros.

“Un árbol no se pone donde perjudica y ello lo hace arriba de una línea eléctrica o de agua. La planta tiene que ser organizada”, dijo.

El propósito de la normativa es que los árboles se siembren a una distancia, del tendido, equivalente a una vez y media su altura para que en caso de que las ráfagas de viento, lluvias, huracanes o cualquier otro fenómeno climático ocasionen su caída, no haya un apagón eléctrico.

El director general de la OER aclaró que estas reglas no pretenden reprimir a los amantes de la naturaleza porque entiende que los árboles son necesarios, pero tienen su lugar, sobre todo los de gran tamaño; por ello, invitó a la población a continuar con su labor en beneficio del ambiente optando por especies enanas, que eviten situaciones lamentables porque, si bien es cierto que existe un plan de poda, el crecimiento arbóreo de las ramas es mucho mayor al número de tropas que se dedican a esta labor en Panamá.

Esta reglamentación también favorecerá a los consumidores porque dejarán de pagar por un mantenimiento que asciende a miles de dólares, lo que significará un ahorro en su factura.

Agregó que los municipios juegan un papel importante en esta ecuación, ya que son los encargados de fiscalizar que el desarrollo de las comunidades no se vea afectado por las decisiones de algunos de sus residentes; sin embargo, han dejado de ejercer este rol para ser más permisivos sin dimensionar las consecuencias de sus actos.

Clement pidió a los ciudadanos experimentar con palmas enanas o veraneras que, además de ofrecer vistosidad a los jardines, reducen los riesgos de apagones o fluctuaciones eléctricas.

Acceso al mercado laboral

La OER también trabaja en un proyecto de ley para facilitar la inserción de jóvenes ingenieros, con alto índice académico y condiciones de vulnerabilidad, al mercado laboral a través de una pasantía institucional que le permita poner en práctica lo aprendido en la academia y adquirir experiencia para que este requisito no sea una limitante en su vida profesional.

“Hay jóvenes que vienen de un estrato social golpeado, algunos no tienen mamá ni papá y aun así hacen el esfuerzo de sacar un índice alto; a esos jóvenes hay que darles un premio”, afirmó.

Contó a Panamá América que el estudiante Abdiel Salinas, recién graduado de la licenciatura en Ingeniería de Energías Renovables del Centro Regional de Coclé de la Universidad de Panamá (UP), será uno de los primeros beneficiados con este programa.

El joven iniciará labores a partir del mes de enero y se espera que pronto otras instituciones relacionadas con el sector se interesen en el proyecto que no solo integrará a jóvenes al campo laboral, sino que también mejorará la calidad y eficiencia gubernamental.

“Queremos conectar con la juventud que muchas veces se siente abandonada”, aseveró.