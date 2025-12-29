Arrancan inscripciones para rehabilitaciones del 2025

Desde hoy, lunes 29 de diciembre, arranca el proceso de incripciones del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2025.

El Ministerio de Educación (Meduca) explicó que este programa está dirigido a estudiantes de premedia y media que reprobaron hasta tres materias durante el año escolar 2025.

La meta es reforzar los aprendizajes, corregir vacíos académicos y evitar que esos errores se conviertan en abandono escolar.

La inscripción estará abierta del 29 de diciembre al 2 de enero, un periodo corto pero decisivo para las familias que buscan que sus hijos tengan una nueva oportunidad dentro del sistema educativo.

En cuanto al costo, el PRAE tendrá un valor de $7 por asignatura. De ese monto, $5 serán destinados al pago de los docentes, mientras que los $2 restantes cubrirán materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo de las clases.

La capacitación de los docentes se realizará del 30 de diciembre al 2 de enero, mientras que las clases se impartirán del 5 de enero al 6 de febrero, de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos.

Las evaluaciones finales se aplicarán del 9 al 11 de febrero, y la entrega de calificaciones y certificaciones está programada para el 13 de febrero, cerrando así un proceso que busca rescatar el esfuerzo de quienes no se rinden a la primera.