Nacional - 29/12/25 - 09:06 AM

Arrancan inscripciones para rehabilitaciones del 2025

La meta es reforzar los aprendizajes, corregir vacíos académicos y evitar que esos errores se conviertan en abandono escolar.

 

Por: Redacción / Crítica -

Desde hoy, lunes 29 de diciembre, arranca el proceso de incripciones del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2025.

El Ministerio de Educación (Meduca) explicó que este programa está dirigido a estudiantes de premedia y media que reprobaron hasta tres materias durante el año escolar 2025. 

La inscripción estará abierta del 29 de diciembre al 2 de enero, un periodo corto pero decisivo para las familias que buscan que sus hijos tengan una nueva oportunidad dentro del sistema educativo.

En cuanto al costo, el PRAE tendrá un valor de $7 por asignatura. De ese monto, $5 serán destinados al pago de los docentes, mientras que los $2 restantes cubrirán materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo de las clases.

La capacitación de los docentes se realizará del 30 de diciembre al 2 de enero, mientras que las clases se impartirán del 5 de enero al 6 de febrero, de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos.

Las evaluaciones finales se aplicarán del 9 al 11 de febrero, y la entrega de calificaciones y certificaciones está programada para el 13 de febrero, cerrando así un proceso que busca rescatar el esfuerzo de quienes no se rinden a la primera.

