Casco Peatonal mueve billete y gente: casi 700 mil personas y $14 millones

El Casco Peatonal metió en sus calles a cerca de 700 mil personas y dejó una inyección económica que ronda los $14 millones, según estadísticas de la Alcaldía de Panamá al cierre del 2025.

Cada actividad fue sumando gente: familias, jóvenes, turistas, vecinos del barrio y curiosos que bajaban solo a caminar, comer algo o ver qué estaba pasando.



"Entre marzo y diciembre de 2025, el programa desarrolló 10 ediciones, registrando una asistencia acumulada aproximada de 700,000 personas, como resultado de una agenda sostenida de actividades culturales, comunitarias y recreativas que atrajeron a residentes, visitantes y turistas, consolidando al Casco Antiguo como un punto de encuentro activo, seguro y dinámico.

La Alcaldía indica que ese flujo económico se repartió entre restaurantes, fondas, bares, comercios pequeños, emprendedores, artistas y guías turísticos. Gente que vive del día a día y que encontró en el Casco Peatonal una oportunidad para vender, mostrarse y aguantar el año.

El Casco Peatonal se convirtió en una de las actividades ciudadanas más fuertes del año dice la Alcaldía, que indica que seguirá apostando por

la recuperación de los espacios públicos.