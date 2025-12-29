Nacional - 29/12/25 - 10:34 AM

Casco Peatonal mueve billete y gente: casi 700 mil personas y $14 millones

La Alcaldía indica que ese flujo económico se repartió entre restaurantes, fondas, bares, comercios pequeños, emprendedores, artistas y guías turísticos

 

Por: Redacción / Crítica -

El Casco Peatonal metió en sus calles a cerca de 700 mil personas y dejó una inyección económica que ronda los $14 millones, según estadísticas de la Alcaldía de Panamá al cierre del 2025.

Cada actividad fue sumando gente: familias, jóvenes, turistas, vecinos del barrio y curiosos que bajaban solo a caminar, comer algo o ver qué estaba pasando. 

"Entre marzo y diciembre de 2025, el programa desarrolló 10 ediciones, registrando una asistencia acumulada aproximada de 700,000 personas, como resultado de una agenda sostenida de actividades culturales, comunitarias y recreativas que atrajeron a residentes, visitantes y turistas, consolidando al Casco Antiguo como un punto de encuentro activo, seguro y dinámico.

La Alcaldía indica que ese flujo económico se repartió entre restaurantes, fondas, bares, comercios pequeños, emprendedores, artistas y guías turísticos. Gente que vive del día a día y que encontró en el Casco Peatonal una oportunidad para vender, mostrarse y aguantar el año.

El Casco Peatonal se convirtió en una de las actividades ciudadanas más fuertes del año dice la Alcaldía, que indica que seguirá apostando por 
la recuperación de los espacios públicos.

Te puede interesar

Bomberos logran controlar Incendio en vertedero de Cárdenas

Bomberos logran controlar Incendio en vertedero de Cárdenas

 Diciembre 29, 2025
Las Tablas se prepara para recibir a miles en el Desfile de las Mil Polleras

Las Tablas se prepara para recibir a miles en el Desfile de las Mil Polleras

 Diciembre 29, 2025
Casco Peatonal mueve billete y gente: casi 700 mil personas y $14 millones

Casco Peatonal mueve billete y gente: casi 700 mil personas y $14 millones

Diciembre 29, 2025
Marineros de Colón vivos con el clima y los oleajes antes de zarpar

Marineros de Colón vivos con el clima y los oleajes antes de zarpar

 Diciembre 29, 2025
¡Los mandan pa´ su casa! Migración extradita a 43 colombianos

¡Los mandan pa´ su casa! Migración extradita a 43 colombianos

Diciembre 29, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas

Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición