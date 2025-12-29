Prenden vertedero ilegal en Cárdenas

Un incendio se reportó este lunes en el vertedero de Cárdenas, muy cerca de Cerro Patacón, generando alarma entre los residentes de la zona, según confirmó la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).



De acuerdo a la AAUD, el hecho fue atendido en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, con el objetivo de evitar que las llamas se salieran de control y que el humo siguiera afectando a la comunidad.

Para los vecinos, el mayor problema no fue ver el fuego. Fue respirar. El humo se metía en las casas, obligando a cerrar puertas y ventanas, especialmente donde hay niños, personas mayores o gente con problemas respiratorios.

Desde la AAUD se reiteró el llamado a no botar basura en lugares no autorizados ni prenderle fuego a los desechos. Estas prácticas, aunque parezcan rápidas o “una salida fácil”, terminan afectando a los mismos barrios donde ocurren.

Lo que pasó en Cárdenas deja algo claro: la basura mal manejada no se queda en un solo punto. El humo camina, entra a las casas y termina siendo un problema de todos.