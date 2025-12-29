Nacional - 29/12/25 - 09:39 AM

Prenden vertedero ilegal en Cárdenas

Desde la AAUD se reiteró el llamado a no botar basura en lugares no autorizados ni prenderle fuego a los desechos.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un incendio se reportó este lunes en el vertedero de Cárdenas, muy cerca de Cerro Patacón, generando alarma entre los residentes de la zona,  según confirmó la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

De acuerdo a la AAUD, el hecho fue atendido en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, con el objetivo de evitar que las llamas se salieran de control y que el humo siguiera afectando a la comunidad.

Para los vecinos, el mayor problema no fue ver el fuego. Fue respirar. El humo se metía en las casas, obligando a cerrar puertas y ventanas, especialmente donde hay niños, personas mayores o gente con problemas respiratorios.

Desde la AAUD se reiteró el llamado a no botar basura en lugares no autorizados ni prenderle fuego a los desechos. Estas prácticas, aunque parezcan rápidas o “una salida fácil”, terminan afectando a los mismos barrios donde ocurren.

Lo que pasó en Cárdenas deja algo claro: la basura mal manejada no se queda en un solo punto. El humo camina, entra a las casas y termina siendo un problema de todos.

