Nacional - 29/12/25 - 10:01 AM

¡Los mandan pa´ su casa! Migración extradita a 43 colombianos

De ese grupo, 30 estaban en Panamá de forma irregular y por eso fueron deportados.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un total de 43 extranjeros fueron extraditados del país en un vuelo chárter con destino a Medellín, Colombia. El operativo lo coordinó el Servicio Nacional de Migración.

En la lista habían 38 hombres y 5 mujeres. De ese grupo, 30 estaban en Panamá de forma irregular y por eso fueron deportados. Los otros 13 no solo estaban fuera de regla, sino que, según Migración, representaban un riesgo para la seguridad pública, así que fueron expulsados.

En los expedientes de los extraditados se observó que algunos cayeron portando armas de fuego, drogas. También, habían personas detenidas por tráfico de armas, delitos ligados al narcotráfico, tráfico ilegal de migrantes, homicidio calificado, robos agravados y hasta antecedentes criminales en Estados Unidos

También hubo casos de personas que volvieron a entrar al país por trochas, esquivando los controles migratorios.

Migración sostiene que cada caso pasó por su debido proceso, respetando derechos humanos, pero dejando claro que Panamá no va a ser refugio para quien venga a delinquir o a burlar la ley.

