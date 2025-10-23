Nacional - 23/10/25 - 02:22 PM

Arroceros salvarán cosecha de arroz con semillas certificadas de Colombia

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, confirmó que en los próximos días se aprobarán las resoluciones necesarias para formalizar la importación de las semillas, lo que permitirá a los arroceros comenzar la siembra a tiempo.

 

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que los productores de arroz de Panamá recibirán semillas certificadas importadas desde Colombia para asegurar la próxima cosecha nacional. Esta medida responde a la solicitud urgente de la Asociación de Productores de Arroz, encabezada por Carlos Araúz, debido a los daños causados por bacterias que afectan las semillas locales.

Durante el Consejo de Gabinete Ampliado, el presidente Mulino detalló que la importación de estas semillas certificadas garantizará la calidad y el valor genético del arroz cultivado en Panamá, contribuyendo a la estabilidad del suministro de este grano esencial.

Esta medida busca proteger la producción nacional de arroz y apoyar a los productores panameños frente a los desafíos que enfrenta el sector.

