Alcaldía suelta decreto para el Desfile Navidad Ciudad de las Estrellas

La Alcaldía emitió un decreto para poner orden al famoso desfile navideño “Ciudad de las Estrellas”-

Este año el desfile se realiza el domingo 14 de diciembre de 2025 desde las 3:00 p.m., arrancando en Calle 50 esquina con Calle Uruguay, y termina por Calle 76 en San Francisco. La vuelta es clara: fiesta sí, caos no.

🔴 Lo que sí va

La Alcaldía invita a todo el mundo a gozar la ruta con calma, en paz, sudando pero sonriendo, que al final esto es para que los niños tengan recuerdos bonitos, y los grandes también.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre entra con refuerzo serio: desde las 10:00 p.m. del sábado 13 hasta las 4:00 a.m. del lunes 15 habrá restricción de estacionamiento y tránsito, y si te pasas de vivo, la grúa no te va a perdonar el carro.

Cosas prohibidas (y no te hagas el loco)

Para mantener la fiesta sin que se vuelva selva, el decreto mete mano:

Nada de alcohol ni consumo en la ruta , aunque los locales cercanos sí podrán vender y operar normal, siempre que sea adentro , no en la calle.

, aunque los locales cercanos sí podrán vender y operar normal, siempre que sea , no en la calle. Nada de comercio ambulante sin permiso.

Nada de fogones, ni tanques de gas sin el visto bueno del Benemérito.

sin el visto bueno del Benemérito. Pirotecnia solo si está autorizada , si no, ni la mires.

, si no, ni la mires. Cero bocinas al galope que rompan tímpano ajeno.

No se permiten coolers, vidrio ni mobiliario improvisado bloqueando la acera como si fuera finca privada.

bloqueando la acera como si fuera finca privada. No disfraces que parezcan policías ni uniformes oficiales.

Nada de máscaras completas después de las 6:00 p.m.

Y lo obvio: no alcohol para menores. Ni inventes.

Multas para el que se pase la raya

Las sanciones no son relajo:

Alcohol en ruta: B/500 a B/1,000 + decomiso.

Buhonería sin permiso: multas según ley + decomiso.

Fogones, pirotecnia o prohibiciones del Art. 8: B/300 a B/1,000, y si reincides, te dan el doble o el triple. Así, sin sentimiento.

El decreto está firmado y listo para regir desde ya por el alcalde Mayer Mizrachi Matalon, quien espera que este desfile sea familiar sin problemas ni estrés-

El pueblo solo tiene que hacer una cosa: Llegar, ver, disfrutar… y portarse como gente.