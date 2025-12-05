Docente se encadena y prende el avispero; Meduca responde

Nacional - 05/12/25 - 08:47 AM

Una docente del Instituto Comercial Panamá decidió encadenarse frente a la sede Regional de Educación de Panamá Centro para denunciar irregularidades, entre ellas violencia laboral y psicológica, además de hostigamiento en el plantel.

Las irregularidades mencionadas por la educadora involucran al director del centro educativo, Marco Aurelio Ortega.

Según la docente, hay siete quejas contra la máxima autoridad del plantel, presentadas ante la Dirección Regional del Este desde 2022, y ninguna ha sido resuelta.

La profesora dijo ser paciente psiquiátrica y tener necesidades especiales, en un video que se hizo viral en redes sociales.

"No es justo que se me maltrate psicológicamente, se me persiga y se me acose laboralmente. Basta ya. Estoy cansada y no aguanto más", dijo.

Deli Sánchez, otra docente que apoya las acciones, indicó que fue separada de su puesto en el Instituto Comercial Panamá por participar en la huelga de profesores.

"Yo le tengo denuncias al director desde 2023 y no han sido resueltas. Estamos cansados de este hostigamiento y este acoso", declaró.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) indicó que se actuó inmediatamente ante lo ocurrido.

“Desde el primer momento se exhortó a la educadora a desistir de esta acción y se solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Policía Nacional, con el fin de asegurar condiciones adecuadas de protección.”

A pesar del acercamiento, la docente optó por mantener la medida, según el comunicado del Meduca, en el que también se indica que no es la primera vez que recurre a estas acciones ante situaciones disciplinarias:

“En reiteradas oportunidades, las autoridades educativas han procurado un acercamiento para desalentar este tipo de acciones, recordándole que, como servidora pública, tiene la obligación de cumplir con la ley, tal como lo hace el Ministerio, y que dicho cumplimiento no puede verse condicionado por presiones mediáticas o acciones que pongan en riesgo su integridad.”

Finalmente, las autoridades dejaron claro que "cualquier decisión adicional será responsabilidad de la educadora, conforme a las normas que rigen el servicio educativo.”

