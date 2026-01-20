Nacional - 20/1/26 - 08:58 PM

Arrocha: "El Órgano Judicial se convirtió en agencia de cobro de los bancos"

En tono enérgico, el alto representante de la CSJ explicó que "más del 50% de los procesos" de la nueva jurisdicción civil "son ejecutivos".

 

Por: Redacción Web

Panamá- El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, Olmedo Arrocha, aseguró este martes que "El Órgano Judicial se ha convertido en una agencia de cobro de los bancos" en la rama civil.

En tono enérgico, el alto representante de la CSJ explicó que "más del 50% de los procesos" de la nueva jurisdicción civil "son ejecutivos", es decir, que son causas de ejecución de préstamos hipotecarios de casas. "Allí no se va a discutir si el banco tiene o no el derecho", simplemente se va a "ejecutar lo que ya está previamente reconocido en el documento", dijo.

Arrocha efectuó este pronunciamiento durante el acto de presentación del “Informe de los 100 primeros días de entrada en vigencia del Código Procesal Civil (CPC)”, efectuado en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce.

Durante la ponencia indicó que el total de ingresos de demandas a nivel nacional durante los primeros 100 días de vigencia —equivalentes a 4,645 causas—, 2,443 correspondieron a la esfera municipal civil, 1,914 a la esfera circuital civil y 288 al Tribunal Superior Civil.

En cuanto al tipo de causas, y tomando como referencia el volumen de casos que atiende el Primer Distrito Judicial —el de mayor carga a nivel nacional, con el 70% del servicio—, destacó que el total de causas ingresadas desde la entrada en vigencia del CPC, el 13 de octubre de 2025, asciende a 2,456, con un promedio diario de 25 expedientes.

Los procesos ejecutivos encabezan la estadística de tramitación, con 1,130 causas, seguidos de las sucesiones (472), procesos ordinarios (347), amparos (204), procesos sumarios (182) y matrimonios (52), entre otros.

