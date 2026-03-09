Pedasí busca apoyo para perforar nuevos pozos y resolver crisis de agua

El distrito de Pedasí, reconocido por su atractivo turístico en la provincia de Los Santos, enfrenta una creciente problemática de abastecimiento de agua potable que afecta tanto a los residentes como a la actividad turística.

Esta situación ha motivado a las autoridades locales a impulsar nuevas iniciativas para encontrar soluciones sostenibles.

Ante este escenario, el alcalde de Pedasí, Miguel Batista, anunció una estrategia que busca el apoyo de propietarios de terrenos dentro del distrito para identificar posibles fuentes de agua que permitan la perforación de nuevos pozos y así aliviar la crisis que atraviesa la comunidad.

Según explicó el alcalde, la iniciativa busca gestionar recursos para realizar nuevas perforaciones tanto en el área de Pedasí cabecera como en el corregimiento de Los Asientos.

“Queremos aprovechar este espacio para buscar ese apoyo ciudadano. Hemos buscado los fondos para realizar perforaciones aquí en Pedasí y en el corregimiento de Los Asientos, pero queremos que estos pozos brinden la suficiente agua para aliviar la problemática que está afectando al distrito”, manifestó Batista.

El alcalde indicó que la propuesta plantea un enfoque diferente al utilizado anteriormente, ya que históricamente muchos pozos construidos en servidumbre pública no han dado los resultados esperados, registrando bajo rendimiento o agotándose durante la temporada seca.

“Por años, el IDAAN ha construido pozos en servidumbre pública, teniendo como resultado algunos que no funcionan o que tienen muy bajo rendimiento y en verano terminan agotándose”, señaló.

Ante esta realidad, Batista hizo un llamado a los propietarios de fincas o terrenos dentro del distrito para que permitan realizar exploraciones en sus propiedades y determinar si existen fuentes de agua que puedan ser aprovechadas para el sistema de abastecimiento.

“A todas esas personas que tengan terrenos en Pedasí, que nos permitan explorar posibles fuentes de agua en sus propiedades. De ser positivo, permitir la construcción del pozo y la segregación del terreno para pasarlo a manos del IDAAN”, explicó.

El alcalde detalló que actualmente se cuenta con una partida destinada para la construcción de tres nuevos pozos en Pedasí cabecera y dos en el corregimiento de Los Asientos, lo que permitiría reforzar el sistema de distribución de agua en el distrito.