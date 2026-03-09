Costa Arriba de Colón avanza en coordinación por la seguridad comunitaria

Julio Hernández, gobernador de la provincia de Colón, junto al Mayor Francisco Perea del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), sostuvo una reunión con jueces de paz del distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón.

Esta reunión tuvo como objetivo principal fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de seguridad y atención comunitaria.

En el encuentro participaron jueces de paz de los corregimientos de Nombre de Dios, Palenque, Miramar, Cuango, Playa Chiquita, Palmira y Santa Isabel.

En la reunión se abordaron temas relacionados con la articulación de esfuerzos entre las autoridades locales y las unidades del Servicio Nacional Aeronaval.

Además, se destacó la importancia de mantener una comunicación constante y una coordinación efectiva entre los jueces de paz y las unidades aeronavales.

Esto con el fin de lograr mejores resultados en la atención de situaciones que se presenten en las comunidades de la Costa Arriba.

El gobernador Hernández reiteró su compromiso de continuar impulsando espacios de diálogo y coordinación entre las instituciones, para fortalecer la seguridad y la convivencia pacífica en beneficio de los residentes del distrito de Santa Isabel.