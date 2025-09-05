Nacional - 05/9/25 - 12:00 AM

Asamblea aprobó traslado de partida de 5 millones para Premios Juventud

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó ayer dos traslados de partida para la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) por B/.6.1 millones.

De ese fondo, $5 millones se destinarán para la realización de los Premios Juventud, que se darán el próximo 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador.

De acuerdo con Gloria de León Zubieta, este dinero será utilizado para garantizar la logística, producción técnica, seguridad, montaje y promoción internacional del evento. Destacó que este tipo de evento atrae el turismo y genera movimiento económico para hoteles, comercios y posiciona a Panamá como sede de espectáculos globales.

El otro traslado de partida es por $1.1 millón para financiar tres proyectos del programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Isla Taboga, Santa Catalina y en Colón.

“Entre 5,000 y 7,000 visitantes se espera que vengan al país y esto generará 9 millones 800 mil dólares en retorno de inversión solo en gasto turístico. No estamos incluyendo allí que el país estará proyectado al lado de Maluma, Carlos Vives y otros artistas, posteando y promoviendo Panamá”, dijo la administradora de la ATP.

