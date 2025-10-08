Así será el sistema de detección de infracciones

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la implementación de un nuevo sistema de identificación de vehículos por radiofrecuencia (RFID) que permitirá detectar a los conductores que no cumplan con las normativas de tránsito.

Según Fernando Sánchez, jefe de informática de la ATTT, el sistema busca fiscalizar automáticamente a todos los tipos de transporte: público colectivo, selectivo, de carga, transporte extranjero y particular.

“No podemos tener un inspector en cada esquina o entrada de provincia, pero con este sistema podremos controlar el cumplimiento de normas en tiempo real”, explicó Sánchez.

El funcionamiento es simple: 27 portales instalados a nivel nacional leerán la señal RFID de cada vehículo y verificarán al instante si:

Tiene el seguro vigente.

Posee la revisión vehicular actualizada.

No tiene multas pendientes.

En el caso del transporte público, si respeta su ruta asignada.

El sistema se aplicará de forma piloto a partir de noviembre, iniciando con un periodo de notificaciones sin sanciones. Las multas oficiales comenzarán a aplicarse posteriormente, una vez que el proceso de capacitación y ensayos esté completo.