Así será el sistema de detección de infracciones
El funcionamiento es simple: 27 portales instalados a nivel nacional leerán la señal RFID de cada vehículo y verificarán.
La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la implementación de un nuevo sistema de identificación de vehículos por radiofrecuencia (RFID) que permitirá detectar a los conductores que no cumplan con las normativas de tránsito.
Según Fernando Sánchez, jefe de informática de la ATTT, el sistema busca fiscalizar automáticamente a todos los tipos de transporte: público colectivo, selectivo, de carga, transporte extranjero y particular.
“No podemos tener un inspector en cada esquina o entrada de provincia, pero con este sistema podremos controlar el cumplimiento de normas en tiempo real”, explicó Sánchez.
El funcionamiento es simple: 27 portales instalados a nivel nacional leerán la señal RFID de cada vehículo y verificarán al instante si:
- Tiene el seguro vigente.
- Posee la revisión vehicular actualizada.
- No tiene multas pendientes.
- En el caso del transporte público, si respeta su ruta asignada.
El sistema se aplicará de forma piloto a partir de noviembre, iniciando con un periodo de notificaciones sin sanciones. Las multas oficiales comenzarán a aplicarse posteriormente, una vez que el proceso de capacitación y ensayos esté completo.