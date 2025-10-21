¡Atención! Cambian fechas de sorteos de noviembre en la Lotería Nacional

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó a la ciudadanía sobre modificaciones en el calendario de sorteos para el mes de noviembre, debido a la celebración de las fiestas patrias en todo el país.

Según el anuncio oficial, algunos sorteos tradicionales han sido reprogramados con el fin de ajustarse a los días festivos, garantizando así la organización y la participación habitual de los compradores de chances y billetes.

Calendario actualizado de sorteos

Sorteo Dominical del 2 de noviembre: se mantiene en su fecha regular, sin cambios.

Sorteo Miercolito del 5 de noviembre: se traslada para el jueves 6 de noviembre.

Gordito del Zodiaco: se jugará el viernes 21 de noviembre, según lo programado.

La LNB exhorta a los compradores a estar atentos a estos cambios y a verificar sus boletos correspondientes según las nuevas fechas establecidas. Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia y la tradición de brindar apoyo a causas sociales mediante los fondos recaudados en cada sorteo.

Para más información, los interesados pueden visitar las redes oficiales de la Lotería Nacional o comunicarse con su centro de atención al público.

