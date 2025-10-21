Nacional - 21/10/25 - 11:04 AM

¡Atención! Cambian fechas de sorteos de noviembre en la Lotería Nacional

Sorteo Miercolito del 5 de noviembre: se traslada para el jueves 6 de noviembre.

 

Por: Redacción / Web -

 

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó a la ciudadanía sobre modificaciones en el calendario de sorteos para el mes de noviembre, debido a la celebración de las fiestas patrias en todo el país.

Según el anuncio oficial, algunos sorteos tradicionales han sido reprogramados con el fin de ajustarse a los días festivos, garantizando así la organización y la participación habitual de los compradores de chances y billetes.

Calendario actualizado de sorteos

Sorteo Dominical del 2 de noviembre: se mantiene en su fecha regular, sin cambios.

Sorteo Miercolito del 5 de noviembre: se traslada para el jueves 6 de noviembre.

Te puede interesar

¡Atención! Cambian fechas de sorteos de noviembre en la Lotería Nacional

¡Atención! Cambian fechas de sorteos de noviembre en la Lotería Nacional

 Octubre 21, 2025
¡El aguacero no da tregua! Inundaciones obligan a cerrar vías y evacuar casas

¡El aguacero no da tregua! Inundaciones obligan a cerrar vías y evacuar casas

 Octubre 21, 2025
Asep aplica multa de B/.18.5 millones a ENSA, EDEMET y EDECHI por mal servicio

Asep aplica multa de B/.18.5 millones a ENSA, EDEMET y EDECHI por mal servicio

Octubre 21, 2025
Lluvias obligan a reprogramar el segundo pago del Pase-U en Bugaba

Lluvias obligan a reprogramar el segundo pago del Pase-U en Bugaba

 Octubre 21, 2025
Acodeco: 79% de colegios privados mantendrán sus precios para 2026

Acodeco: 79% de colegios privados mantendrán sus precios para 2026

 Octubre 21, 2025

Gordito del Zodiaco: se jugará el viernes 21 de noviembre, según lo programado.

La LNB exhorta a los compradores a estar atentos a estos cambios y a verificar sus boletos correspondientes según las nuevas fechas establecidas. Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia y la tradición de brindar apoyo a causas sociales mediante los fondos recaudados en cada sorteo.

Para más información, los interesados pueden visitar las redes oficiales de la Lotería Nacional o comunicarse con su centro de atención al público.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas