Aumentan casos de dengue : Más de 11 mil registrados hasta agosto

En lo que va del año 2025, se han registrado 15 defunciones por dengue.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del departamento de Epidemiología, reportó un total de 11,088 casos acumulados de dengue en todo el país hasta la semana epidemiológica N.° 35, que comprende del 24 al 30 de agosto de 2025.

Del total de casos, 9,835 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,179 con signos de alarma y 74 casos de dengue grave.

Regiones con más casos

La Región Metropolitana lidera las estadísticas con 3,314 casos, seguida por:

-San Miguelito: 2,075 casos.

-Panamá Oeste: 1,261.

-Panamá Norte: 1,056.

-Chiriquí: 687.

-Bocas del Toro: 596.

-Veraguas: 404.

-Los Santos: 396.

-Colón: 321.

-Darién: 303.

-Panamá Este: 252.

Herrera: 187.

Coclé: 166.

Comarca Ngäbe-Buglé: 60.

Guna Yala: 10

Defunciones

En lo que va del año 2025, se han registrado 15 defunciones por dengue. Los fallecimientos ocurrieron en las siguientes regiones:

Chiriquí: 4.

Bocas del Toro: 3.

Darién: 2.

Región Metropolitana: 2.

Panamá Este: 2.

Coclé: 1.

San Miguelito: 1.

Tasa de incidencia

Según el informe, la tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica N.° 35 fue de 242.7 casos por cada 100 mil habitantes.

La mayoría de los casos se presentan en personas entre los 10 y 49 años de edad.

