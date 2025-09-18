Aumentan casos de dengue : Más de 11 mil registrados hasta agosto
En lo que va del año 2025, se han registrado 15 defunciones por dengue.
El Ministerio de Salud (MINSA), a través del departamento de Epidemiología, reportó un total de 11,088 casos acumulados de dengue en todo el país hasta la semana epidemiológica N.° 35, que comprende del 24 al 30 de agosto de 2025.
Del total de casos, 9,835 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,179 con signos de alarma y 74 casos de dengue grave.
Regiones con más casos
La Región Metropolitana lidera las estadísticas con 3,314 casos, seguida por:
-San Miguelito: 2,075 casos.
-Panamá Oeste: 1,261.
-Panamá Norte: 1,056.
-Chiriquí: 687.
-Bocas del Toro: 596.
-Veraguas: 404.
-Los Santos: 396.
-Colón: 321.
-Darién: 303.
-Panamá Este: 252.
Herrera: 187.
Coclé: 166.
Comarca Ngäbe-Buglé: 60.
Guna Yala: 10
Defunciones
En lo que va del año 2025, se han registrado 15 defunciones por dengue. Los fallecimientos ocurrieron en las siguientes regiones:
Chiriquí: 4.
Bocas del Toro: 3.
Darién: 2.
Región Metropolitana: 2.
Panamá Este: 2.
Coclé: 1.
San Miguelito: 1.
Tasa de incidencia
Según el informe, la tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica N.° 35 fue de 242.7 casos por cada 100 mil habitantes.
La mayoría de los casos se presentan en personas entre los 10 y 49 años de edad.