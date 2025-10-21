Autoridades y médicos se reunieron para buscar soluciones a crisis de plazas de internado

El Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) sostuvieron este lunes una reunión con representantes de egresados de medicina para hablar sobre la crisis por falta de plazas de internado.

La doctora Jelani Forsythe, vocera del grupo de 203 médicos, mencionó que durante el encuentro, las autoridades mostraron buena disposición para resolver sus reclamos.

“El Ministerio de Salud y la Caja de Seguridad Social nos han dicho que las plazas sí están aseguradas, pero no tenemos un tiempo de entrada”, expresó Forsythe.

Además, señaló que el 11 de noviembre se convocó a una segunda reunión para establecer los lugares donde serán ubicados los egresados.

“Se planteó una ruta de trabajo clara y el próximo 11 de noviembre se llevará a cabo una segunda reunión en la que se debe presentar un informe con las plazas disponibles, los centros hospitalarios para la ubicación de los internos y los detalles presupuestarios correspondientes”, manifestó a Telemetro Reporta.

Forsythe comentó que el grupo de egresados presentó un informe sobre los hospitales donde faltan internos “para tratar de acelerar un poco ese proceso de distribución”.

Por otro lado, en la reunión también participaron los diputados Miguel Ángel Campos, Betserai Richards y Yarelys Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, quien reconoció que el problema es por planificación y una mala distribución.

“Por lo cual, hemos propuesto, en la mesa que hemos organizado, que se planifique para saber cuántos hospitales hay, cuántas plazas hay, cuántos han regresado, y tomar una decisión. Se habló también de la alternativa de que en otros países también los internados solamente son de un año para dar mayor oportunidad. Sin embargo, esto es algo que hay que verlo con lupa”, manifestó Rodríguez.

En tanto, Richards comentó que la falta de presupuesto no puede ser una excusa.

“Le hemos dicho a los miembros del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social que cuenten con el respaldo de la Asamblea Nacional para aprobar cada dólar para poder integrar a estos jóvenes”, añadió el diputado.