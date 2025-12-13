Nacional - 13/12/25 - 03:01 PM

Avanza segunda fase de revisión de comités técnicos de alimentos sensitivos

Más de 50 organizaciones de los sectores lácteo, cárnico, granos y cereales, así como frutas y hortalizas frescas, han participado en jornadas técnicas intensivas..

 

Por: Redacción/Crítica -

La segunda fase de revisión de los comités técnicos de alimentos sensitivos, orientada a modernizar los reglamentos técnicos y garantizar la calidad y seguridad de los productos alimentarios en el país, continúa avanzando, así lo informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó sobre el progreso de la

Según el MICI, desde septiembre de este año, más de 50 organizaciones de los sectores lácteo, cárnico, granos y cereales, así como frutas y hortalizas frescas, han participado en jornadas técnicas intensivas.

LEE AQUÍ: Fallece el padre y representante de la cantante Selena, Abraham Quintanilla

Este trabajo se desarrolla bajo consenso y en cumplimiento de estándares internacionales como el Codex Alimentarius y los compromisos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Con el respaldo de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI), los avances reflejan el compromiso del sector productivo e industrial en fortalecer la competitividad y la seguridad alimentaria nacional.

La siguiente etapa consistirá en someter los documentos a consulta pública nacional e internacional, consolidando así un proceso regulatorio clave para el país.

Te puede interesar

Mulino asegura que dinero de la mina se destinará a obras sociales

Mulino asegura que dinero de la mina se destinará a obras sociales

 Diciembre 13, 2025
Minsa confirma primer caso de tosferina en Los Santos

Minsa confirma primer caso de tosferina en Los Santos

 Diciembre 13, 2025
Avanza segunda fase de revisión de comités técnicos de alimentos sensitivos

Avanza segunda fase de revisión de comités técnicos de alimentos sensitivos

 Diciembre 13, 2025
Realizan trabajo para mejorar la circulación de las aguas en época lluviosa

Realizan trabajo para mejorar la circulación de las aguas en época lluviosa

 Diciembre 13, 2025
Director del Cuerpo de Bomberos denuncia suplantación de identidad ante el MP

Director del Cuerpo de Bomberos denuncia suplantación de identidad ante el MP

 Diciembre 13, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica
Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos

Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí