Nacional - 08/12/25 - 09:11 AM

A balazos asesinan a un joven de 19 años en Canta Rana, Coclé

Se informó que varios sujetos, arma de fuego en mano, llegaron al lugar y, sin pronunciar palabra, dispararon directamente contra la víctima.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La tranquilidad de los residentes de la comunidad de Canta Rana, ubicada en el distrito de Antón (Coclé), se vio interrumpida anoche tras registrarse el homicidio de un joven de 19 años.

Se informó que varios sujetos, arma de fuego en mano, llegaron al lugar y, sin pronunciar palabra, dispararon directamente contra la víctima.

El joven falleció en la escena, por lo que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se presentaron para efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver, mientras los representantes de la Fiscalía Regional de Coclé recolectaban evidencias y efectuaban las primeras entrevistas a los testigos.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los atacantes.

 

 

Te puede interesar

Naviferias del IMA llegan a Veraguas, mañana

Naviferias del IMA llegan a Veraguas, mañana

Diciembre 08, 2025
Mulino promete no ceder hasta que asuma el gobierno electo de Venezuela

Mulino promete no ceder hasta que asuma el gobierno electo de Venezuela

Diciembre 08, 2025
Madres Ngäbe que levantan futuros con educación y ayuda que transforma vidas

Madres Ngäbe que levantan futuros con educación y ayuda que transforma vidas

 Diciembre 08, 2025
Zulay: La Prensa sabía todo y aún así respaldó a Annette Clement

Zulay: La Prensa sabía todo y aún así respaldó a Annette Clement

Diciembre 08, 2025
Cuatro delfines encallan en La Candelaria. ¡La comunidad los salvó!

Cuatro delfines encallan en La Candelaria. ¡La comunidad los salvó!

Diciembre 08, 2025

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú
Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Panamá se ofrece de mediador para recibir a gente de Maduro

Panamá se ofrece de mediador para recibir a gente de Maduro

Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban

Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban