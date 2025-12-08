A balazos asesinan a un joven de 19 años en Canta Rana, Coclé

Panamá- La tranquilidad de los residentes de la comunidad de Canta Rana, ubicada en el distrito de Antón (Coclé), se vio interrumpida anoche tras registrarse el homicidio de un joven de 19 años.

Se informó que varios sujetos, arma de fuego en mano, llegaron al lugar y, sin pronunciar palabra, dispararon directamente contra la víctima.

El joven falleció en la escena, por lo que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se presentaron para efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver, mientras los representantes de la Fiscalía Regional de Coclé recolectaban evidencias y efectuaban las primeras entrevistas a los testigos.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los atacantes.