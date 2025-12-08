Zulay: La Prensa sabía todo y aún así respaldó a Annette Clement

Rodríguez mencionó que Foco publicaba "los fake news" y en menos de 24 horas salían en la primera plana.

La exdiputada Zulay Rodríguez advirtió este domingo que el diario La Prensa habría estado al tanto del "modus operandi" de su exdirectiva Annette Planells, mencionada en situaciones que involucran el manejo sensitivo de información en contra de la entonces candidatura de José Raúl Mulino.

"El comunicado de La Prensa es falso, ellos sabían lo que estaba haciendo Annette y la respaldaron abiertamente", dijo la abogada en respuesta al comunicado del diario del 12 de octubre.

Rodríguez también mencionó que Foco publicaba "los fake news" y en menos de 24 horas salían en la primera plana.

"Paralelamente era replicado por varias emisoras de radio y, finalmente, TVN lo sacaba en sus noticieros con reacciones armadas sin derecho a réplica. Bajo este esquema fueron golpeando a sus adversarios para generarles negativos", expuso.

Zulay recalcó que usando este modo de operación se habrían inventado noticias para perjudicar a varias personas, incluida ella, mientras a otros políticos como Rómulo Roux no se les golpeaba.

El viernes, ante las declaraciones de la abogada Karisma Karamañites, la Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) emitió un comunicado en el que se desvincula de las actuaciones de Annette Planells, asegurando que no respalda las actuaciones de quien fue parte de su junta directiva.

El periódico aclaró que la incorporación de Planells a la Junta Directiva y su posterior designación como presidente se realizó bajo tres condiciones claras, las cuales ella aceptó, pero no cumplió.

Según el diario, Planells debía abandonar cualquier vínculo con Foco, suspender cualquier activismo político y resolver el conflicto de interés que implicaba su incorporación a esta corporación, dado que su hermano Juan Carlos Planells era gerente general de la empresa.

La corporación subrayó que no comparte ni respalda las actuaciones de Planells, señalando que estas se apartan del ejercicio ético del periodismo y contradicen los valores históricos de la empresa.

Curiosamente este fin de semana el excandidato presidencial Ricardo Lombana, quien conoce muy bien el manejo interno del medio, dijo que le consta que La Prensa tenía pleno conocimiento de cómo desde ese espacio se conspiraba para engañar a la población con publicaciones amañadas.

"Le han hecho mucho daño a la democracia que algún día ayudaron a recuperar", puntualizó.