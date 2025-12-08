Cuatro delfines encallan en La Candelaria. ¡La comunidad los salvó!

Al menos cuatro delfines fueron hallados varados en playa La Candelaria, en la provincia de Los Santos, específicamente en un área de la playa llena de rocas.



El aviso fue dado por moradores del sector, quienes al ver los delfines trataron de ayudarlos y dieron aviso a las autoridades.

Tras la ayuda ciudadana los delfines regresaron al mar, sin embargo técnicos del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), de Los Santos, y unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), activaron sus protocolos de atención para estos casos.



Según se informó, tras recibir la alerta por parte de residentes del área, el equipo técnico confirmó que los animales ya habían sido auxiliados por miembros de la comunidad, quienes lograron que regresaran al mar.

Hasta el momento, las causas del varamiento aún no han sido determinadas pero los especialistas indicaron que entre las posibles razones se contemplan la desorientación de los animales, alguna condición de salud o el efecto del aguaje, que en ese momento dejó sectores con niveles de agua considerablemente bajos.

La directora regional encargada de MiAmbiente en Los Santos, Lisbeth Vargas, destacó la acción solidaria de la comunidad, pero reiteró la importancia de no manipular directamente a los animales marinos.



“La respuesta de la comunidad fue clave para ayudar a estos delfines. Agradecemos ese gesto, pero pedimos evitar el contacto directo con fauna marina, ya que existen riesgos sanitarios tanto para las personas como para los animales. Ante cualquier caso, es necesario avisar de inmediato a las autoridades”, expresó.

MiAmbiente recordó que la costa de Los Santos es una de las zonas con más registros de varamientos en el país, y que eventos múltiples como este no se daban desde 2016, lo que refuerza la importancia de monitoreo y reporte oportuno.

La entidad hizo un llamado especial a la ciudadanía, pescadores y pobladores de zonas costeras a reportar cualquier varamiento de delfines, ballenas u otras anomalías en la fauna marina, para garantizar una atención rápida, segura y especializada.