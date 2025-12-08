Mulino ya está en Noruega para ceremonia de entrega de Premio Nobel

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino ya está en Noruega para participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado, este miércoles. Un viaje que no es solo protocolo, sino presencia panameña en un escenario internacional.

Mulino será recibido por el rey Harald V, junto a otros mandatarios latinoamericanos: Daniel Noboa, Santiago Peña y Javier Milei, quienes también llegan a respaldar a Machado en el reconocimiento.

Dentro de la agenda está programada para el miércoles, una reunión bilateral de Mulino con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, con la meta de fortalecer relaciones políticas y comerciales, abrir puertas y tocar temas que puedan representar beneficios directos para Panamá.

Mulino no viaja solo. Lo acompaña la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller Javier Martínez Acha, en representación oficial del país y con la mira puesta en nuevas alianzas.