Banda del Instituto Técnico Don Bosco pone en alto a Panamá

Ciudad de Panamá, septiembre 2025. – La Banda Musical Padre Emeterio Serrano (BAMPES) del Instituto Técnico Don Bosco, reconocida como el primer conjunto musical escolar fundado en el Istmo de Panamá el 10 de abril de 1910, se alista para una histórica participación internacional.

Más de 150 jóvenes músicos viajarán del 14 al 18 de septiembre a Alajuelita, Costa Rica, para engalanar las Fiestas Patrias de la nación vecina. La banda es dirigida por el profesor Alexander Quiel

La delegación panameña tendrá el honor de desfilar en los actos oficiales de Alajuelita y en el tradicional desfile de Fiestas Patrias de Costa Rica.

Allí, el momento cumbre será cuando el abanderado sea el Embajador de Panamá en Costa Rica, H.S. Pacífico Manuel Escalona Ávila, un gesto que dará un realce especial a la participación de nuestro país.

El repertorio de la BAMPES incluye piezas populares, patrióticas y folclóricas, acompañadas de danzas típicas del Conjunto Típico del Instituto Técnico Don Bosco, llevando así una muestra de la riqueza cultural panameña al público costarricense.

Más allá de la música, esta participación representa un intercambio cultural y educativo que refuerza los lazos de hermandad entre Panamá y Costa Rica, cumpliendo con la misión salesiana de formar jóvenes íntegros a través del arte, la disciplina y la música.

La BAMPES mantiene viva una tradición de más de un siglo, siguiendo la filosofía de Don Bosco: educar con alegría, disciplina y valores, demostrando que la música escolar es mucho más que notas y partituras; es una herramienta de transformación social y cultural.

Con este viaje, la Banda Padre Emeterio Serrano reafirma su compromiso de ser embajadora cultural de Panamá, llevando orgullo, talento y juventud a cada escenario internacional.