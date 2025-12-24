¡Béisbol en venta! Prodena sube tarifas y pone torneo juvenil contra la pared

Producciones Deportivas Nacionales (Prodena) anunció un aumento astronómico de las tarifas de los derechos de transmisión del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, a solo 10 días días de inaugurarse la temporada.



Los afectados indican que Prodena, una empresa ligada a la Corporación Medcom y TVN Media, cambió las tarifas de $6 mil a $10 mil para las emisoras locales, lo que representa un aumento de un 66%; y de $4 mil a $6 mil para las del interior, un alza de 50%.

El incremento es demasiado elevado y el anuncio a solo 10 días de inciarse la competencia podría representar una disminución considerable en las transmisiones.

El anuncio sorpresivo ha provocado fuerte reacción entre las emisoras, los narradores y hasta la fanaticada del deporte rey de los panameños-



Las emisoras han indicando que es un golpe mortal a sus presupuestos y una grave imagen ya que habían contratos firmados con anunciantes.



Pero no es la primera vez que Prodena hace una movida de este tipo. Una situación similar se vivió en las eliminatorias mundialistas de fútbol camino al Mundial 2026. Sin embargo, se logró un acuerdo que impidió el alza de precios



Este nuevo intento de un aumento por parte de Prodena ha sido considerada como una maniobra oligopólica, cuestionable y hasta ilegal.



La preocupación es que el béisbol juvenil podría quedarse sin cobertura, y los fanáticos ver cómo la pasión de los jóvenes talentos queda atrapada en la bolsa de dinero de unos pocos.