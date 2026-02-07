Nacional - 07/2/26 - 07:25 PM

SINAPROC advierte sobre ráfagas de hasta 60 km/h y riesgos en zonas costeras

El SINAPROC alertó sobre los efectos de un frente frío en Panamá, que podría provocar oleajes intensos, ráfagas de viento de hasta 60 km/h, inundaciones costeras y deslizamientos. Las autoridades pidieron a la población seguir medidas de prevención y mantenerse informada por canales oficiales.

 

Por: Redacción / Crítica -

Frente frío en Panamá activa alerta preventiva del SINAPROC

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió una advertencia a la población ante la llegada de un frente frío en Panamá, fenómeno que está modificando las condiciones del tiempo y podría generar oleajes fuertes, vientos intensos, inundaciones en zonas costeras y deslizamientos de tierra.

Las autoridades hicieron un llamado a la prevención y autoprotección, insistiendo en la importancia de mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

Recomendaciones clave ante el mal tiempo

Entre las principales medidas preventivas emitidas por SINAPROC destacan:

  • Proteger viviendas y pertenencias en áreas cercanas al mar ante la posible incursión del agua.
  • Evitar playas, muelles y rompeolas durante episodios de vientos fuertes.
  • Suspender actividades en el mar y seguir advertencias para embarcaciones pequeñas.
  • Asegurar techos, láminas, vallas y objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.
  • No conducir por carreteras cercanas al litoral ni cruzar ríos o quebradas crecidas.
  • Mantener vigilancia en zonas propensas a deslizamientos, especialmente en áreas montañosas.
  • Contar con un plan familiar de emergencia, linternas, radio portátil y números de contacto.
  • Evitar rumores y seguir solo información oficial.

Pronóstico de vientos y lluvias en el país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que continúan los vientos del norte en el Caribe panameño, con velocidades entre 20 y 35 km/h en zonas costeras y de 10 a 25 km/h en áreas montañosas.

En la ciudad de Panamá, los vientos oscilarán entre 10 y 30 km/h, mientras que en el litoral del Pacífico podrían alcanzar 15 a 45 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h en provincias centrales, sectores costeros y zonas elevadas.

Respecto a las lluvias, se prevé una mejoría gradual, aunque aún podrían registrarse precipitaciones aisladas en el Caribe oriental, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y áreas de Bocas del Toro.

Te puede interesar

SINAPROC advierte sobre ráfagas de hasta 60 km/h y riesgos en zonas costeras

SINAPROC advierte sobre ráfagas de hasta 60 km/h y riesgos en zonas costeras

 Febrero 07, 2026
Irregularidades en utilización de espacios públicos en Arraiján

Irregularidades en utilización de espacios públicos en Arraiján

 Febrero 07, 2026
Más de 30,000 unidades de la fuerza pública cuidarán durante los carnavales

Más de 30,000 unidades de la fuerza pública cuidarán durante los carnavales

 Febrero 07, 2026
Lanzan proyecto meta de Teletón Chiriquí 2026

Lanzan proyecto meta de Teletón Chiriquí 2026

 Febrero 07, 2026
Parque Nacional Chagres usará dron para cuidar esta área protegida

Parque Nacional Chagres usará dron para cuidar esta área protegida

 Febrero 07, 2026

Llamado a la prevención y números de emergencia

Las instituciones reiteraron que la prevención es la mejor herramienta para reducir riesgos ante condiciones climáticas adversas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los números 911 y 520-4426, además de seguir los avisos oficiales de SINAPROC e IMHPA.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso
Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20

Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20
Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente

Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente