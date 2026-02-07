SINAPROC advierte sobre ráfagas de hasta 60 km/h y riesgos en zonas costeras

Frente frío en Panamá activa alerta preventiva del SINAPROC

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió una advertencia a la población ante la llegada de un frente frío en Panamá, fenómeno que está modificando las condiciones del tiempo y podría generar oleajes fuertes, vientos intensos, inundaciones en zonas costeras y deslizamientos de tierra.

Las autoridades hicieron un llamado a la prevención y autoprotección, insistiendo en la importancia de mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

Recomendaciones clave ante el mal tiempo

Entre las principales medidas preventivas emitidas por SINAPROC destacan:

Proteger viviendas y pertenencias en áreas cercanas al mar ante la posible incursión del agua.

en áreas cercanas al mar ante la posible incursión del agua. Evitar playas, muelles y rompeolas durante episodios de vientos fuertes .

durante episodios de . Suspender actividades en el mar y seguir advertencias para embarcaciones pequeñas .

y seguir advertencias para . Asegurar techos, láminas, vallas y objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

que puedan ser desplazados por el viento. No conducir por carreteras cercanas al litoral ni cruzar ríos o quebradas crecidas .

. Mantener vigilancia en zonas propensas a deslizamientos , especialmente en áreas montañosas.

, especialmente en áreas montañosas. Contar con un plan familiar de emergencia , linternas, radio portátil y números de contacto.

, linternas, radio portátil y números de contacto. Evitar rumores y seguir solo información oficial.

Pronóstico de vientos y lluvias en el país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que continúan los vientos del norte en el Caribe panameño, con velocidades entre 20 y 35 km/h en zonas costeras y de 10 a 25 km/h en áreas montañosas.

En la ciudad de Panamá, los vientos oscilarán entre 10 y 30 km/h, mientras que en el litoral del Pacífico podrían alcanzar 15 a 45 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h en provincias centrales, sectores costeros y zonas elevadas.

Respecto a las lluvias, se prevé una mejoría gradual, aunque aún podrían registrarse precipitaciones aisladas en el Caribe oriental, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y áreas de Bocas del Toro.

Llamado a la prevención y números de emergencia

Las instituciones reiteraron que la prevención es la mejor herramienta para reducir riesgos ante condiciones climáticas adversas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los números 911 y 520-4426, además de seguir los avisos oficiales de SINAPROC e IMHPA.