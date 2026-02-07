Nacional - 07/2/26 - 04:27 PM

Más de 30,000 unidades de la fuerza pública cuidarán durante los carnavales

El operativo iniciará antes del Carnaval y se mantendrá activo durante todas las festividades.

 

Por: Redacción/Crítica

Más de 30,000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados a nivel nacional para los Carnavales Seguros 2026, informó el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, durante una conferencia de prensa realizada en el cuartel policial de Las Tablas.

De acuerdo con la entidad, el operativo iniciará antes del Carnaval y se mantendrá activo durante todas las festividades, con el propósito de prevenir incidentes, proteger la vida y garantizar que panameños y visitantes disfruten con tranquilidad y orden.

“Nuestra prioridad es clara: que cada persona regrese segura a casa”, reiteró el ministro, al destacar la planificación anticipada y la coordinación de todos los estamentos de seguridad a nivel nacional.

El Ministerio de Seguridad Pública hace un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, en especial en el cuidado de niñas y niños, recordando que la seguridad se construye entre todos.

Carnavales Seguros 2026: disfrutar es posible cuando la seguridad está presente.

En la conferencia de prensa también estuvieron presente el gobernador de la provincia de Los Santos, Fernando González, el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis De Gracia, el director del Servicio Nacional de Fronteras, Larry Solís y el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Antonio Castro.

