Lanzan proyecto meta de Teletón Chiriquí 2026

La Teletón 20-30 Panamá anunció el lanzamiento de la Teletón Chiriquí, que busca equipar y remodelar la Sala de Quemados del Hospital Materno-Infantil José Domingo de Obaldía, para mejorar sustancialmente las condiciones del lugar dedicado a la atención de niños con quemaduras graves de esa región.

El 30% de todos los niños quemados menores de 14 años del país se atienden en este hospital y presenta cifras muy preocupantes: 348 pacientes en 2019, 1,231 en 2020, 871 en 2021 y 1,010 en 2022 solo en Chiriquí y Bocas del Toro, superando con creces los promedios nacionales.

El director de la Sala de Quemados del Hospital José Domingo de Obaldía, Alfredo Moltó, precisó que la cantidad de niños quemados en la provincia se está convirtiendo en un problema de salud pública. Añadió que la sala actual no está diseñada adecuadamente para quemados pediátricos, ya que las curaciones se realizan en duchas regulares en lugar de un sistema integral de baño terapéutico.

Además, carece de cubículos individuales con climatización controlada para tratamientos personalizados y no cuenta con camas especializadas ni monitores de signos vitales suficientes.

El presidente del Club Activo 20-30, Danilo Pinto Muñoz, destacó que la meta de este año busca dotar al hospital de equipamiento de punta, incluyendo camas de hospitalización con torres de monitoreo, un sistema integral para baños terapéuticos y curaciones, cubículos individuales climatizados y una cama de recuperación especializada con Air Fluidized Support System –con perlas de cal sódica– que acelera la cicatrización, reduce infecciones, dolor e inmovilización, y previene pérdidas de injertos de piel.

En tanto, el presidente de la Teletón 2026, Giacomo Tamburrelli, recalcó que la remodelación de la Sala de Quemados no solo salvará vidas en Chiriquí, sino que elevará el estándar de atención para el occidente del país, donde las quemaduras infantiles son una emergencia silenciosa.

Mientras que el presidente de la Teletón 2026 indicó que de esta manera se contribuirá de forma directa y efectiva al bienestar de la niñez, brindando tratamientos médicos, terapias especializadas y programas educativos adaptados a las necesidades locales. “Imagina: en cada provincia, héroes locales liderando la recaudación, con eventos vibrantes que unen comunidades, celebridades regionales y familias locales beneficiadas”, acotó.

Se realizará del 13 al 14 de marzo en las instalaciones de la Feria Internacional de David, y contará con la participación de artistas nacionales que pondrán a vibrar la tarima con sus presentaciones.