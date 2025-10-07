BM: Panamá y Guatemala lideran crecimiento en Centroamérica

Panamá y Guatemala lideran el crecimiento económico en Centroamérica en este 2025, ambos con un 3,9 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con las previsiones presentadas este martes por el Banco Mundial (BM).

A estos dos países les siguen sus socios en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): Costa Rica, con un alza del PIB del 3,6 % en 2025; Honduras, con el 3,5 %; Nicaragua, con el 3,1 %; República Dominicana, con el 3 %; El Salvador, con el 2,5 %, y Belice, con el 1,5 %.

Para el próximo año, República Dominicana y Panamá encabezarán el crecimiento económico de la subregión, con un 4,3 % y 4,1 % de expansión del PIB, respectivamente.

Les siguen Guatemala, con un 3,7 % de alza del PIB en 2026; Costa Rica, con el 3,6 %; Honduras, con el 3,4 %; Nicaragua, con el 3 %; El Salvador, con el 2,5 %, y Belice, con el 2,4 %.

El Banco Mundial prevé que en 2027 el crecimiento económico en Centroamérica estará nuevamente liderado por República Dominicana (4,5 %) y Panamá (4,1 %), seguidos de Costa Rica, Guatemala y Honduras, los tres con una expansión del PIB del 3,7 %; luego Nicaragua y El Salvador, ambos con el 3 %, y Belice, con el 2,2 %.

Por su parte, la economía de Haití se contraerá este año en un 2 %, mientras que crecerá en 2026 un 2 % y en 2027 un 2,5 %, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial.

Estas previsiones aparecen en el Informe Económico para América Latina y el Caribe – octubre 2025, que publica este martes el Banco Mundial, y que cifra en un 2,3 % el crecimiento de la economía de la región este año, y en un 2,5 % en 2026.

«Seguimos pronosticando una ligera mejora en Latinoamérica, pero la economía mundial se ha vuelto un poco más desafiante desde nuestra última previsión», explicó en una entrevista con EFE en Washington William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del BM.