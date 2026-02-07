Nacional - 07/2/26 - 11:28 AM

Un fin de semana con 'Sabores de Colón'

Este evento busca resaltar el sabor de las comidas colonenses, cultura y emprendimiento de personas que se dedican a realizar sus proyectos culinarios.

 

Diómedes Sánchez S.

Los días 28 de febrero y 1 de marzo, las instalaciones del Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO) serán el lugar donde se realizará el evento denominado “Sabores de Colón”, como parte de la celebración de los 174 años de fundación de la ciudad de Colón.

Durante dos días, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., el público podrá disfrutar de la gastronomía, cultura y creatividad local, donde emprendedores, cocineros y pequeños comerciantes mostrarán lo mejor de la identidad colonense.

El evento busca dinamizar la economía y brindar una vitrina a quienes apuestan por el desarrollo de la provincia.

Como parte de la iniciativa, se han dispuesto diversas opciones de hospedaje accesibles para los visitantes, con tarifas desde 25 dólares por habitación para dos personas, hasta opciones con desayuno incluido en hoteles reconocidos del distrito, facilitando así la participación de turistas y residentes de otras provincias.

