‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

El subcontralor de la República, Alí Felipe Cabezas, renunció por motivos familiares y situaciones con su empresa de auditoría y no por conflictos dentro de la institución, aseguró ayer el contralor Anel “Bolo” Flores.

Flores señaló que, una vez recibida la carta de renuncia de Cabezas, fue remitida al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, para que tuviera conocimiento.

Además, descartó que la dimisión haya sido por conflictos personales.

Aseguró que respetará la decisión que adopte la Asamblea Nacional en el proceso de selección del nuevo subcontralor.

“Las funciones propias de la subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública”, manifestó Flores.

La renuncia del subcontralor fue conocida el 17 de septiembre. Cabeza fue electo por la Asamblea Nacional con 47 votos a favor y tomó posesión el 2 de enero del 2025.