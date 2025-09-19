Nacional - 19/9/25 - 12:00 AM

‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

Por: Redacción -

El subcontralor de la República, Alí Felipe Cabezas, renunció por motivos familiares y situaciones con su empresa de auditoría y no por conflictos dentro de la institución, aseguró ayer el contralor Anel “Bolo” Flores.

Flores señaló que, una vez recibida la carta de renuncia de Cabezas, fue remitida al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, para que tuviera conocimiento.

Además, descartó que la dimisión haya sido por conflictos personales.

Aseguró que respetará la decisión que adopte la Asamblea Nacional en el proceso de selección del nuevo subcontralor.

“Las funciones propias de la subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública”, manifestó Flores.

La renuncia del subcontralor fue conocida el 17 de septiembre. Cabeza fue electo por la Asamblea Nacional con 47 votos a favor y tomó posesión el 2 de enero del 2025.

Te puede interesar

‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

 Septiembre 19, 2025
Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

 Septiembre 19, 2025
Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Septiembre 19, 2025
Realizan Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud

Realizan Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud

 Septiembre 19, 2025
Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

 Septiembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?