‘Bolota’ advierte que Colón puede declararse Estado Federal

B El diputado Jairo "Bolota" Salazar insinuó ayer la posibilidad de que Colón se declare Estado Federal y exclamó que los colonenses, "no son flojos, lo que no son tontos".

En una intervención ante el pleno de la Asamblea Nacional, "Bolota" Salazar hizo referencia a una protesta pacífica que se desarrolló ayer en Colón para reclamar que se dote de independencia económica a esa provincia.

Publicidad

No hubo cierre de calles, ni se quemaron llantas, pero Colón reclama hospitales, escuelas de calidad, coliseos deportivos, pero no abusen de la buena fue del pueblo, porque las cosas se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan, exclamó el político perredista.

Los colonenses reclaman empleos de calidad, porque el ocio es el taller de Satanás...el trabajo dignifica añadió Salazar.

Estamos peleando por nuestra independencia económica y aunque hoy se burlen de nosotros, les digo que en un futuro Colón puede ser un Estado Federal, reiteró el diputado C3.

El diputado destacó que allí está de adorno un aeropuerto que costó $30 millones, porque el expresidente Juan Carlos Varela no le dio la gana de ponerlo a funcionar; exigimos que el 30% de la riqueza que genera la provincia, se quede en Colón.

Somos los que más producimos y no nos retornan ni siquiera el 1%, exclamó el diputado repitiendo que los colonenses no son flojos, lo que no son tontos, porque les quieren pagar miseria por un trabajo duro.

Jairo Salaar también le recomendó al ministro Luis Francisco Sucre pensar un poquito antes de hablar, porque eso de que los dueños de bares pueden vender un traguito por delivery, eso es una burla.