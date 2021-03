Bolota anuncia paralización de todos los puertos de Colón

Jairo Salazar, diputado del circuito 3-1 aseguró que la próxima semana, sin anunciar día, se va a realizar una acción que paralizará todos los puertos de la provincia de Colón.

Esto según el diputado colonense, para que se respete el derecho que tiene el trabajador portuario colonense.

Señaló que el puerto de Manzanillo, es el puerto “más miserable que existe en Panamá”, refiriéndose al mal pago y las malas condiciones con las que trata a sus trabajadores.

Las declaraciones de Salazar se dieron luego de una reunión efectuada, este jueves, con dirigentes sindicales de Manzanillo y otros puertos en la provincia de Colón.

Según Salazar, él está realizando un consenso con trabajadores portuarios y ex portuarios, así como con otros sectores como los trabajadores del ferrocarril y de las mineras, a fin de crear un movimiento social que exija de estas empresas mejor trato salarial y laboral a sus empleados.

“Manzanillo fue el puerto de los ubicados en Colón, que más dinero hizo en el 2020 a pesar de la pandemia, nunca dejó de laborar, sin embargo tienen a los trabajadores con una situación catastrófica, le pido a la empresa que no me manden emisarios, vamos a demostrarle a esta y a el resto de la empresas que se enriquecen en Colón y no nos dejan nada, que vamos a realizar una acción que nunca se ha asumido contra ellas, si nosotros los colonenses no tenemos condiciones adecuadas y dignas y no podemos comer, ellos tampoco van a comer”, sentenció el polémico diputado por la provincia de Colón, luego de reunirse este jueves en Colón con dirigentes de diversos sindicatos portuarios.

Existen trabajadores y ex trabajadores que mantienen exigiendo mejores condiciones laborales en los recintos portuarios, lo que han hecho sentir mediante manifestaciones públicas.

En Colón operan más de 3 puertos marítimos de carga contenerizada y al menos de bajo cabotaje de naves.