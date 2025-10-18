Nacional - 18/10/25 - 02:34 PM

Buscan a joven desaparecido desde hace un mes en Veraguas

Acosta Zambrano fue visto por última vez el pasado 17 de septiembre. Su residencia está ubicada en la barriada Las Américas, en la ciudad de Santiago.

 

Por: Redacción / Web -

Desde hace un mes se encuentra desaparecido Sergio David Acosta Zambrano, de 27 años de edad. Su madre presentó la denuncia esta semana ante el Ministerio Público de la provincia de Veraguas, en busca de apoyo para su localización.

Acosta Zambrano fue visto por última vez el pasado 17 de septiembre. Su residencia está ubicada en la barriada Las Américas, en la ciudad de Santiago.

La Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público de Veraguas adelanta las investigaciones bajo la tipificación de un delito contra la libertad. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.
 

En caso de tener información que ayude a encontrarlo, se puede comunicar de forma confidencial a los teléfonos 935-0171 ó 935-0172.

Te puede interesar

Buscan a joven desaparecido desde hace un mes en Veraguas

Buscan a joven desaparecido desde hace un mes en Veraguas

 Octubre 18, 2025
RM cierra filas con Martinelli tras intento de fractura

RM cierra filas con Martinelli tras intento de fractura

 Octubre 18, 2025
Médicos van en busca de respuesta en el MINSA

Médicos van en busca de respuesta en el MINSA

Octubre 18, 2025
Integración y prevención: Aeronaval impulsa fútbol para jóvenes en riesgo

Integración y prevención: Aeronaval impulsa fútbol para jóvenes en riesgo

 Octubre 18, 2025
Este lunes inician trabajos nocturnos en el Puente de Las Américas

Este lunes inician trabajos nocturnos en el Puente de Las Américas

 Octubre 18, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas