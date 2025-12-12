Sucesos - 12/12/25 - 03:15 PM

Adulto mayor muere tras ataque de abejas en Bugaba

Un hombre de 67 años, que realiza labores agrícolas en la finca del señor Lezcano, confirmó que ambos habían salido en horas de la mañana del día anterior a realizar unos trabajos en la propiedad.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El señor Gilberto Lezcano Caballero, de 83 años, falleció luego de ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas en Gariché, corregimiento de Aserío, del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

Un hombre de 67 años, que realiza labores agrícolas en la finca del señor Lezcano, confirmó que ambos habían salido en horas de la mañana del día anterior a realizar unos trabajos en la propiedad. Como estaba ocupado, lo perdió de vista y, al percatarse de su ausencia, comenzó a buscarlo hasta que lo encontró tendido en el suelo.

De inmediato, el colaborador llamó a los paramédicos del Sistema Único de Emergencias Médicas, pero todo fue en vano, porque la víctima ya había fallecido.

Tras el levantamiento del cadáver, el Ministerio Público inició una investigación sumaria para corroborar la causa de la muerte.

Te puede interesar

Adulto mayor muere tras ataque de abejas en Bugaba

Adulto mayor muere tras ataque de abejas en Bugaba

 Diciembre 12, 2025
Toribio García queda en libertad con notificación periódica

Toribio García queda en libertad con notificación periódica

 Diciembre 12, 2025
Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

 Diciembre 12, 2025
Asesinado a tiros en la barriada Santa Rita de Pacora

Asesinado a tiros en la barriada Santa Rita de Pacora

 Diciembre 12, 2025
Imputan a cuatro jóvenes por homicidio agravado en Colón

Imputan a cuatro jóvenes por homicidio agravado en Colón

 Diciembre 12, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!
Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells

Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil
Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor

Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor