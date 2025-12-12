Adulto mayor muere tras ataque de abejas en Bugaba

Panamá- El señor Gilberto Lezcano Caballero, de 83 años, falleció luego de ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas en Gariché, corregimiento de Aserío, del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

Un hombre de 67 años, que realiza labores agrícolas en la finca del señor Lezcano, confirmó que ambos habían salido en horas de la mañana del día anterior a realizar unos trabajos en la propiedad. Como estaba ocupado, lo perdió de vista y, al percatarse de su ausencia, comenzó a buscarlo hasta que lo encontró tendido en el suelo.

De inmediato, el colaborador llamó a los paramédicos del Sistema Único de Emergencias Médicas, pero todo fue en vano, porque la víctima ya había fallecido.

Tras el levantamiento del cadáver, el Ministerio Público inició una investigación sumaria para corroborar la causa de la muerte.