Sucesos - 12/12/25 - 01:31 PM

Toribio García queda en libertad con notificación periódica

Toribio permanecía recluido en su residencia desde junio pasado, después de que un juez de garantías le imputó cargos.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Notificación los días 15 y 30 de cada mes. Esa es la nueva medida cautelar que debe cumplir el dirigente indígena Toribio García Jiménez, luego de que su defensa lograra que el Tribunal de Apelaciones le revocara la detención domiciliaria.

Toribio permanecía recluido en su residencia desde junio pasado, después de que un juez de garantías le imputara cargos por apología del delito y por atentar contra la personalidad jurídica del Estado.

Pese al cambio de medida cautelar, García aún mantiene la prohibición de utilizar redes sociales. García Jiménez fue aprehendido el jueves 10 de junio en su residencia, ubicada en la comunidad de La Trinidad, corregimiento de Cerro Viejo, distrito de Tolé, en la provincia de Chiriquí.

La nueva medida le permitirá al dirigente asistir con regularidad al médico, ya que padece enfermedades crónicas que requieren seguimiento continuo, aseguró su defensa.

 

Te puede interesar

Toribio García queda en libertad con notificación periódica

Toribio García queda en libertad con notificación periódica

 Diciembre 12, 2025
Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

 Diciembre 12, 2025
Asesinado a tiros en la barriada Santa Rita de Pacora

Asesinado a tiros en la barriada Santa Rita de Pacora

 Diciembre 12, 2025
Imputan a cuatro jóvenes por homicidio agravado en Colón

Imputan a cuatro jóvenes por homicidio agravado en Colón

 Diciembre 12, 2025
Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

 Diciembre 12, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells

Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells
Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor

Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor
Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos

Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos