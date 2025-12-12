Toribio García queda en libertad con notificación periódica

Panamá- Notificación los días 15 y 30 de cada mes. Esa es la nueva medida cautelar que debe cumplir el dirigente indígena Toribio García Jiménez, luego de que su defensa lograra que el Tribunal de Apelaciones le revocara la detención domiciliaria.

Toribio permanecía recluido en su residencia desde junio pasado, después de que un juez de garantías le imputara cargos por apología del delito y por atentar contra la personalidad jurídica del Estado.

Pese al cambio de medida cautelar, García aún mantiene la prohibición de utilizar redes sociales. García Jiménez fue aprehendido el jueves 10 de junio en su residencia, ubicada en la comunidad de La Trinidad, corregimiento de Cerro Viejo, distrito de Tolé, en la provincia de Chiriquí.

La nueva medida le permitirá al dirigente asistir con regularidad al médico, ya que padece enfermedades crónicas que requieren seguimiento continuo, aseguró su defensa.