Aprehenden a dos ciudadanos por robo a una residencia en Chame
Fueron capturados en el sector de Sorá, según las autoridades.
La Policía Nacional informó sobre la captura de dos ciudadanos en el sector de Sorá, distrito de Chame, quienes presuntamente cometieron un robo a una residencia, logrando sustraer algunos artículos.
El capitán Boris Agudo de la Zona Policial de Chame, indicó que inmediatamente se activaron las alertas y puntos de bloqueo, donde las unidades interceptan a los sospechosos quienes viajaban en un auto sedán color blanco.
LEE TAMBIÉN: Firman las órdenes de proceder para proyectos comunitarios en Colón
De acuerdo con la Policía, los mismos portaban elementos probatorios que posiblemente los vinculan en el robo.