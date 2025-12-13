Sucesos - 13/12/25 - 10:00 AM

Aprehenden a dos ciudadanos por robo a una residencia en Chame

Fueron capturados en el sector de Sorá, según las autoridades.

 

Por: Redacción/Sucesos -

La Policía Nacional informó sobre la captura de dos ciudadanos en el sector de Sorá, distrito de Chame, quienes presuntamente cometieron un robo a una residencia, logrando sustraer algunos artículos.

El capitán Boris Agudo de la Zona Policial de Chame, indicó que inmediatamente se activaron las alertas y puntos de bloqueo, donde las unidades interceptan a los sospechosos quienes viajaban en un auto sedán color blanco.

De acuerdo con la Policía, los mismos portaban elementos probatorios que posiblemente los vinculan en el robo.

