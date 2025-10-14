Caída de granizo sorprende a residentes de Arraiján y La Chorrera

El director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) de Panamá Oeste, Bolívar Nieto, confirmó que alrededor de las 2:00 p.m. de este martes cayó granizo en los distritos de Arraiján y La Chorrera.

El granizo es un tipo de precipitación sólida, formada por bolas o trozos de hielo que caen desde las nubes durante ciertas condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el funcionario, este fenómeno climático se registró cerca de las 2:00 p.m. No se mantiene hasta el momento reporte de afectaciones directas a causa del granizo.

Sin embargo, minutos después, en el distrito de Arraiján, se reportó la caída de un árbol sobre la vía, aunque no se ha confirmado si este hecho está relacionado con las condiciones del tiempo.

En redes sociales, ciudadanos compartieron imágenes y videos que evidencian la inusual caída de granizo en Panamá Oeste.