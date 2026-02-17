Calle Rosario celebra con alegría y dos reinas su tradicional carnaval

Al ritmo de la comparsa "Los Rumberos de la Rosario", los chorreranos se dispusieron a disfrutar de este martes de carnaval.

El carnaval de La Rosario, como también se le conoce, es una actividad de barrio organizada por un grupo de chorreranos con el apoyo de empresas privadas.

Al igual que en otros años, indicó Nando Cáceres, miembro del comité organizador, la asistencia de público a los culecos y espectáculos artísticos ha sido buena.

En todo momento se ha contado con el respaldo de la Policía Nacional (PN), que mantiene unidades en los alrededores del sitio donde se desarrolla el carnaval.

Los organizadores de este evento aseguran que es el mejor carnaval de La Chorrera.

Para este año, la organización del carnaval de Calle Rosario eligió tener dos reinas: S.R.M. Anelis Aymar y S.R.M. Abigail Marinet.